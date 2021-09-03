Киев, , 11:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что главу США Джо Байдена теперь ожидают в Киеве с ответным визитом.

Джо Байден на Украине Whitehouse.gov

Об этом он заявил журналистам 3 сентября, подводя итоги завершающего визита в США.

При этом Зеленский затруднился сказать, когда может состояться этот визит.

«Когда (президент США) сможет. Человек занятой», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Зеленский на брифинге после переговоров с главой Белого дома заявил, что попросту забыл обсудить ответный визит Байдена в Киев.

До этого сам Байден заявил, что помнит своё выступление в Верховной раде несколько лет назад (речь идёт о визите в Киев в статусе вице-президента США зимой 2017 года), и выразил надежду, что у него будет возможность снова посетить Украину в статусе президента. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломаты уже работают над визитом президента США Джо Байдена в Киев.