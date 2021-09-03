Вашингтон, 3 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. На северо-востоке Соединенных Штатов число людей, погибших от последствий урагана «Ида», возросло до 46, сообщает телеканал CNN.

U.S. Air Force Ураган

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Отмечается, что в штате Нью-Джерси зафиксировано 23 жертвы. В штате Пенсильвания подтверждена гибель пяти человек.

Ранее сообщалось о 45 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, проливные дожди обрушились на Восточное побережье США 1 сентября. В нескольких штатах наблюдаются сильные наводнения, власти штатов проводят эвакуацию населения. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлен режим чрезвычайного положения.