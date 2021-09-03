Черкесск, 3 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Туристы смогут попасть в Карачаево-Черкесию по «единому билету». Его продажу организовала компания «ФПК» (дочернее общество «РЖД»), сообщили 3 сентября в пресс-службе главы и правительства республики.

Соломатин Артур Александрович aka Ammendorf Поезд

В течение двух недель — до 15 октября — будет возможно приобрести «единый билет» на курорты Домбая и Архыза, который будет состоять из железнодорожного билета и автобусного. Доехав на поезде до ж/д-станции Невинномысск (Старопольский край), туристы пересядут на комфортабельные автобусы, которые довезут их до туркомплекса «Романтик» в Архызе или до курорта Домбай. В день будут запущены два рейса по первому направлению, два — по второму и столько же в обратном направлении.

Автобусы из Невинномысска будут отправляться в сторону Архыза в 06:15 и 20:15, в Домбай — в 06:20 и 20:15. По обратному маршруту они будут ходить соответственно в 06:20 и 20:15 и в 04:00 и 18:35.

Пассажир при покупке билета должен назвать конечную станцию прибытия и ему оформят одновременно и билет на поезд, и талон на автобус.

Напомним, ранее Карачаево-Черкесия стала участницей программы «единый билет» для прибывающих в республику на самолете.