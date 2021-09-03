Гавана, 3 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Ввод в экономическую систему Кубы сферы микро-, малых и средних предприятий совершенно не связан с предполагаемым возвратом капитализма на Кубу. Об этом заявили в министерстве экономики и планирования страны, сообщает Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

В ведомстве отметили, что указанные изменения, напротив, призваны к созданию идеального социализма в соответствии с экономической моделью страны.

По словам представителей министерства, речь идет о совершенствовании системы, изложенной в Конституции страны и одобренной в экономической и социальной стратегии страны.

В этой связи глава министерства Алехандро Хиль заявил, что страна должна достичь эффективной экономики в разгар ограничений, наложенных со стороны США, а также содействовать тому, чтобы эта экономика стала способной преодолеть сценарий блокады и создать богатство и активы, которые поддерживают социальный проект.

«Все это [происходит] по принципу справедливости. Мы не хотим капиталистического и неолиберального проекта, и поэтому мы уделили особое внимание защите рабочих и системе социального обеспечения. Это более современный, более инклюзивный социализм», — сказал Хиль.