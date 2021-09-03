Москва, 3 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Деньги из федерального бюджета на эту программу будут защищены от сокращения и «окрашены» — регионы смогут тратить их только на мероприятия по профилактике и борьбе с возгораниями

ИА REGNUM Лесной пожар

Такой механизм предусмотрен Правительством в методике распределения финансирования между регионами, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания по реализации поручений Президента по повышению эффективности работы по сохранению лесов. Участие в обсуждении приняли представители Правительства, «Единой России», МЧС, Минфина, Минприроды, Рослесхоза.

«Президент России, выступая на Съезде партии «Единая Россия», поручил Правительству дополнительно выделить регионам субвенции из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров в размере 24 млрд рублей», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Сегодня антропогенный фактор — причина более 66% возгораний, а природные явления в этом сезоне — 34%. Для борьбы с лесными пожарами регионы, в частности, уже получили более 20 тысяч единиц специальной техники, отметил в свою очередь врио заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин.

Необходимо увеличить объем средств, выделяемых как на мониторинг состояния лесов, так и на содержание штата инспекторов, подчеркнул он. Это поможет обеспечению пожарной безопасности в труднодоступных лесах, считает он. Также Дмитрий Кобылкин выступил за активное вовлечение арендаторов лесных участков в обеспечение пожарной безопасности.

«В закон внесены поправки, обязывающие арендаторов участвовать в пожаротушении. Мы помним, что в 2019 году в Иркутской области 90% всех термоточек находилось в зоне хозяйственной деятельности арендаторов. Механизм повышения их ответственности создан, соответственно регионы обязаны усилить работу в этом направлении», — подчеркнул врио замсекретаря Генсовета «Единой России».

Напомним, 31 августа во время заседания комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» с участием депутатов «Единой России» было принято решение об усилении мер по охране лесов от пожаров. Их реализации будет способствовать программа, о запуске которой Президент Владимир Путин объявил на Съезде партии. На лесоохранные мероприятия выделят 24 млрд рублей. Комплекс мер поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа во время заседания комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» с участием депутатов «Единой России» было принято решение об усилении мер по охране лесов от пожаров. Их реализации будет способствовать программа, о запуске которой президент РФ объявил на Съезде партии. На лесоохранные мероприятия выделят 24 млрд рублей. Комплекс мер поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы.