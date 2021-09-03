ЕР: Средства на борьбу с лесными пожарами усилят систему лесоохраны
Москва, 3 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Деньги из федерального бюджета на эту программу будут защищены от сокращения и «окрашены» — регионы смогут тратить их только на мероприятия по профилактике и борьбе с возгораниями
Такой механизм предусмотрен Правительством в методике распределения финансирования между регионами, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания по реализации поручений Президента по повышению эффективности работы по сохранению лесов. Участие в обсуждении приняли представители Правительства, «Единой России», МЧС, Минфина, Минприроды, Рослесхоза.
Сегодня антропогенный фактор — причина более 66% возгораний, а природные явления в этом сезоне — 34%. Для борьбы с лесными пожарами регионы, в частности, уже получили более 20 тысяч единиц специальной техники, отметил в свою очередь врио заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин.
Необходимо увеличить объем средств, выделяемых как на мониторинг состояния лесов, так и на содержание штата инспекторов, подчеркнул он. Это поможет обеспечению пожарной безопасности в труднодоступных лесах, считает он. Также Дмитрий Кобылкин выступил за активное вовлечение арендаторов лесных участков в обеспечение пожарной безопасности.
Напомним, 31 августа во время заседания комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» с участием депутатов «Единой России» было принято решение об усилении мер по охране лесов от пожаров. Их реализации будет способствовать программа, о запуске которой Президент Владимир Путин объявил на Съезде партии. На лесоохранные мероприятия выделят 24 млрд рублей. Комплекс мер поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа во время заседания комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» с участием депутатов «Единой России» было принято решение об усилении мер по охране лесов от пожаров. Их реализации будет способствовать программа, о запуске которой президент РФ объявил на Съезде партии. На лесоохранные мероприятия выделят 24 млрд рублей. Комплекс мер поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы.