Казань, 3 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 3 сентября лабораторно подтверждены 25 610 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 50 — за последние за сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 22 403 ковид-пациента, скончались 688 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 45 человек, количество летальных исходов возросло на три.

Как сообщало ИА REGNUM, в Африке минимальный уровень защиты от коронавируса и мало вакцинированных граждан. Президент РФ Владимир Путин считает, что пока такие страны есть, оттуда коронавирус будет возвращаться в те государства, граждане которых привиты.

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