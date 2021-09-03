Чебоксары, 3 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Чувашии грузовая машина вылетела с моста через реку, водитель погиб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВ по республике.

21.мвд.рф Грузовик рухнул с моста в Чувашии

ЧП произошло сегодня утром, 3 сентября, на участке федеральной трассы М-7 «Волга» в Козловском районе.

«53-летний водитель грузовой автомашины «Ивеко» не справился с управлением и рухнул с мостового переезда через реку Белая Воложка», — говорится в сообщении полиции.

В ведомстве отмечают, что полученные ранения оказались смертельными для жителя Орловской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

21.мвд.рф В Чувашии грузовик рухнул с моста через реку Белая Воложка

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту аварии с участием семи машин, в которой один человек погиб.

Подробнее: Уголовное дело по факту ДТП с участием семи машин в Чувашии ушло в суд