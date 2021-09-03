На Курильские острова давно пора привлечь бизнес из дружественных стран
Москва, 3 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Решение о создании на Курильских островах особо благоприятного налогового и таможенного режима — это крупная и очень положительная новость не только внутреннего, но и международного свойства, подчеркнул обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 3 сентября, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о налоговых льготах на Курилах.
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Как сообщалось, президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021 заявил, что на Курильских островах российское правительство создаст особый набор льгот для ведения бизнеса.
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