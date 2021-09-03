Москва, 3 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Решение о создании на Курильских островах особо благоприятного налогового и таможенного режима — это крупная и очень положительная новость не только внутреннего, но и международного свойства, подчеркнул обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 3 сентября, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о налоговых льготах на Курилах.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Как сообщалось, президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021 заявил, что на Курильских островах российское правительство создаст особый набор льгот для ведения бизнеса.

«Давно пора более активно привлекать на эти российские земли не только наших, но и зарубежных предпринимателей, которые там хотят работать. Особенно из соседних дружественных стран: Китая, обеих Корей, Вьетнама, Индонезии, Филиппин…

Похоже, что японцы собираются продолжать стоять на позиции увязки развития своего торгового сотрудничества с нашей страной, во-первых, с общей санкционной политикой Запада и, во-вторых, что ещё более агрессивно, — с отказом в нарушение международного права признавать итоги Второй мировой войны.

Ну что же, пусть будет так. Курилы ждут российских и зарубежных предпринимателей, которые хотят заниматься своим делом: производить качественную продукцию, развивать окружающие их предприятия территории, получать прибыть», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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