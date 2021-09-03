Архангельск, 3 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Архангельские хирурги провели эндоваскулярно две операции по заме сердечных клапанов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве, оба пациента находились в критическом состоянии, и помочь им было возможно только малотравматичным способом.

Человеческое сердце

Первому пациенту — мужчине 46 лет — установить сердечный клапан открытым способом оказалось невозможно, так как пациент некоторое время назад уже перенес открытую операцию на сердце, к тому же его иммунитет был снижен. Хирурги установили клапан через небольшой прокол в бедренной артерии.

Вторая пациентка — женщина 84 лет. Она периодически теряла сознание. В ходе обследования было установлено, что ее аортальный клапан имеет ширину отверстия всего четыре миллиметра, тогда как у здорового человека его ширина составляет два — два с половиной сантиметра.

Обе операции прошли успешно. Пациенты готовятся к выписке.

«Эндоваскулярная хирургия малотравматична и предназначена прежде всего для пожилых людей и пациентов, которые не смогут перенести открытую операцию, — сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения областной больницы Александр Иваненко. — Теперь, устанавливая сердечный клапан эндоваскулярно, мы сможем спасти и продлить жизнь многим жителям области».

Напомним, первую эндоваскулярную операцию по замене клапана архангельские хирурги провели месяц назад.

Как сообщало ИА REGNUM, сердечно-сосудистые заболевания — самая частая причина смертей в России.