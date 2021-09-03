Кисловодск, Ставропольский край, 3 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Сети появились снимки обновлённых Lada Vesta FL в кузове седан и универсал на заправке в Кисловодске. Фотографии размещены на сайте издания «Российская газета».

Российская Газета Lada Vesta FL

Судя по фото, модернизированная Lada Vesta будет иметь светодиодную оптику, иные бамперы, новую решётку радиатора и крылья другой формы.

Vesta FL получит новую переднюю панель, модернизированные дверные карты, а также вертикальную мультимедийную систему. Кроме того, машина оснащена блоком климат-контроля от Arkana.

Также система безопасности модели предусматривает мониторинг слепых зон и парктроник. Среди прочих полезных опций можно отметить бесключевой доступ в салон машины и функцию омывателя фар.

Тестовая сборка рестайлинговой Lada Vesta стартует в ближайшее время. Первый же серийный экземпляр автомобиля сойдёт с заводского конвейера в 2022 году.

Напомним, компания Schmid GmbH запустила в Германии сборку электрических версий Lada Niva Legend. В качестве силового агрегата у автомобиля установлен электромотор максимальной производительностью 88 л. с. Дальность хода электромобиля равна 300 км.

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