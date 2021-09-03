Мосальск, Калужская область, 3 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Калужской области прокуратурой Мосальского района проводится проверка по факту травмирования ребенка на детской площадке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

(сс) Brandon Wong Ребенок на качелях

Установлено, что 1 сентября на детской площадке, расположенной на улице Кирова в Мосальске, малолетний ребенок качался на качелях. Перекладина, на которых держались качели, обломилась, ребенок вместе с качелями упал на землю и получил травму головы.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства происшествия. По результатам прокурорской проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.