Салехард, 3 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. При этом 11 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 3 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 102 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 3 сентября 47 873 заражения коронавирусом. Выздоровели 45 922 человека, 630 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).