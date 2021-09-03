Пермь, 3 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении главы коммерческой компании, которого обвинили в преступлении по части 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство») и части 4 статьи 159 УУ РФ («Мошенничество»), сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

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По данным следствия, являясь единственным учредителем и директором строительной организации, мужчина в период с марта 2012 года по ноябрь 2016 года заключил с гражданами предварительные договоры купли-продажи жилых и нежилых помещений и получил по ним денежные средства. Ущерб превысил 48 млн рублей.

Компания занималась строительством пяти многоэтажных домов на улицах Пролетарская, Парусная и Танцорова, не имея на то разрешения.

Согласно судебному решению, мужчине назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор не вступил в законную силу.