Сеул, 3 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Первый заместитель министра Южной Кореи Чхве Чжон Гон провёл 3 сентября встречу с послом Колумбии в Южной Корее Хуаном Карлосом Кайса, с которым обсудил недавний визит президента Колумбии Ивана Дуке в Сеул. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Южнокорейский дипломат отметил, что визит колумбийского президента стал возможностью для укрепления и развития двусторонних отношений, ориентированных на будущее, а также подчеркнул необходимость добросовестного соблюдения договорённостей, достигнутых в ходе корейско-колумбийского саммита.

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В свою очередь, посол Колумбии сказал, что продолжит прилагать усилия для развития двусторонних отношений.