Владивосток, 3 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В рамках Восточного экономического форума состоялась сессия «Новые медиа: окна в мир или лабиринт неизвестности?». Участники обсудили актуальные изменения информационного пространства, в котором блогеры превращаются в журналистов, а традиционные СМИ стремятся трансформироваться, чтобы не потерять аудиторию.

Trucosand Новые медиа

Как сообщила Instagram-блогер Ирина Акопян тема ответственности блогеров до сих пор открыта, и никак не регулируется на государственном уровне.

«Нужно четко понимать, как будет восприниматься каждое свое слово, которое ты несешь в массы. Если мы говорим о блогерстве как о профессии, то этому нужно обучать и ответственность нужно включать в один из учебных модулей», — заявила она

Эту позицию поддержала руководитель проекта «ТопБЛОГ» Ирина Карих, отметившая, что в современным условиях новые медиа и страница в соцсетях стали значить больше, чем персональный сайт. По ее словам, более 47% людей проверяют информацию о товаре и услугах через соцсети.

«Если раньше казалось, что блогер может набрать достаточно большую популярность и количество подписчиков за считанные дни, то сейчас мы переходим в новую «эру качественного контента» — эру доверия к блогерам», — заявила она.

Согласно приведенным Ириной Карих данным, житель России в среднем проводит в интернете 7 часов 52 минуты, из которых 2,5 часа уходит на просмотр социальных сетей. При этом, на просмотр телевидения россияне тратят всего лишь около 3 часов в день, даже если телевизор работает в фоновом режиме. Согласно данным ежемесячной статистики, только в Instagram в России насчитывается порядка 43 миллионов авторов, то есть тех, кто делает хотя бы одну публикацию в месяц. Аудитория активных пользователей Вконтакте составляет порядка 28 млн авторов. Кроме того, по мнению Карих, «новые медиа», к которым относятся соцсети, «являются самым быстрым социальным лифтом, которые в принципе действуют в мире».

Заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич отметил также, что ведение блогов чиновниками может стать хорошим каналом получения обратной связи от населения и инструментом для развития экономического потенциала региона.

«Если ты хочешь что-то продать, помогай предпринимателям это упаковывать, в том числе, и на YouTube. Не надо создавать никаких персональных сайтов — надо привлекать блогеров и помогать им создавать контент. Новые медиа могут быть инструментом продаж и инструментом регионального брендинга», — подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинг» Светлана Фефилова отметила необходимость развития в России собственных платформенных решений, таких как онлайн-кинотеатры и платформа Rutube.

«Результаты наших тестов показывают, что микро и нано-блогеры готовы двигаться туда, где они смогут выстрелить. Самые успешные кейсы: когда мы соединяем «плечо» охватного медиа канала и персонализированную «диджитальную» среду», — подчеркнула она.