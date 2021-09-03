ВЭФ: «Новые медиа: окна в мир или лабиринт неизвестности?»
Владивосток, 3 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В рамках Восточного экономического форума состоялась сессия «Новые медиа: окна в мир или лабиринт неизвестности?». Участники обсудили актуальные изменения информационного пространства, в котором блогеры превращаются в журналистов, а традиционные СМИ стремятся трансформироваться, чтобы не потерять аудиторию.
Как сообщила Instagram-блогер Ирина Акопян тема ответственности блогеров до сих пор открыта, и никак не регулируется на государственном уровне.
Эту позицию поддержала руководитель проекта «ТопБЛОГ» Ирина Карих, отметившая, что в современным условиях новые медиа и страница в соцсетях стали значить больше, чем персональный сайт. По ее словам, более 47% людей проверяют информацию о товаре и услугах через соцсети.
Согласно приведенным Ириной Карих данным, житель России в среднем проводит в интернете 7 часов 52 минуты, из которых 2,5 часа уходит на просмотр социальных сетей. При этом, на просмотр телевидения россияне тратят всего лишь около 3 часов в день, даже если телевизор работает в фоновом режиме. Согласно данным ежемесячной статистики, только в Instagram в России насчитывается порядка 43 миллионов авторов, то есть тех, кто делает хотя бы одну публикацию в месяц. Аудитория активных пользователей Вконтакте составляет порядка 28 млн авторов. Кроме того, по мнению Карих, «новые медиа», к которым относятся соцсети, «являются самым быстрым социальным лифтом, которые в принципе действуют в мире».
Заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич отметил также, что ведение блогов чиновниками может стать хорошим каналом получения обратной связи от населения и инструментом для развития экономического потенциала региона.
В свою очередь, заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинг» Светлана Фефилова отметила необходимость развития в России собственных платформенных решений, таких как онлайн-кинотеатры и платформа Rutube.