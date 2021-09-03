Воронеж, 3 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Нарушения при организации пассажирских перевозок выявили прокуроры в Воронеже, данные о результатах проверки надзорное ведомство опубликовало 3 сентября. Нарушения выявлены как в работе администрации городского округа, так и МТК «Воронежпассажиртранс».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка. Воронеж

В частности, прокуроры выявили «систематические нарушения перевозчиками расписания движения автобусов, не выпуск транспортных средств на маршруты, размещение автобусов в ночное время вне охраняемых территорий», при этом, по данным ведомства, администрацией города никаких мер к перевозчикам не принималось. Прокуроры обратили внимание и на недостатки в организации транспортного обслуживания новых жилых комплексов. В автопарке МКП МТК «Воронежпассажиртранс» выявлены факты размещения легковоспламеняющихся посторонних предметов в моторных отсеках, эксплуатацию транспортных средств с различными неисправностями, в том числе влекущими превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. 36 автобусов и троллейбусов выходили на маршруты без полисов ОСАГО.

Администрации Воронежа внесено представление об устранении нарушений, приняты меры к привлечению виновных лиц МКП МТК «Воронежпассажиртранс» к установленной административной ответственности. Транспортные средства с выявленными техническими неисправностями сняты с маршрутов.

Результаты прокурорской проверки прокомментировали в мэрии, где заявили, что «большая часть выявленных нарушений уже устранена, а виновные понесли дисциплинарную ответственность, часть вопросов находится на стадии проработки». Так, пояснили в администрации. Решить вопрос с соблюдением расписания можно только при решении вопроса с пробками на дорогах — для этого в городе вводятся выделенные полосы для общественного транспорта. В мэрии добавили, что с начала года на перевозчиков за различные нарушения наложены штрафы на более чем три миллиона рублей, однако расторжение контрактов далеко не всегда возможно.

«Что касается выявления фактов размещения посторонних предметов в моторных отсеках подвижного состава «Воронежпассажиртранса» — этими предметами являлись смазочные материалы, выявленные в автобусах, частично выработавших ресурс и требующих систематической доливки охлаждающей жидкости и т.д. Чтобы не допустить задержку графиков, долив осуществлялся водителями по мере необходимости на конечных остановках. После вынесения предписания все запасные смазочные материалы были извлечены из подвижного состава, теперь их транспортировку к месту конечных остановок осуществляет оперативно-выездная бригада транспортной компании. Также усилена работа по проверке всех отсеков, имеющихся на выпускаемой на линию технике, на наличие иных посторонних предметов — проверки проводятся ежедневно», — добавили в мэрии.

Отсутствие полисов ОСАГО у 36 транспортных средств в мэрии объяснили нежеланием страховых агентов работать с общественным транспортом, поскольку страховые случаи в сфере пассажирских перевозок в Воронеже, как и в других крупных городах, встречаются достаточно часто, а суммы выплат довольно дорогостоящие. Специалисты, допустившие выход техники с истекающими документами обязательного страхования понесли дисциплинарную ответственность, уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время транспортная сфера Воронежа неоднократно оказывалась в центре скандалов. В городе произошло несколько крупных аварий с участием общественного транспорта, 12 августа в автобусе с пассажирами прогремел взрыв, два человека погибли и 24 были ранены, а 27 августа в моторном отсеке автобуса, следовавшего по маршруту, произошёл пожар.