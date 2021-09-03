Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. За первое полугодие 2021 года в Санкт-Петербурге правоохранительными органами зарегистрировано 35 610 уголовных преступлений. Это на 9,4% больше, чем в январе-июне 2020 года, сообщил Петростат.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты 2»

Из общего числа зарегистрированных преступлений 13 536 относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям, что на 2,6% больше, чем в январе-июле 2020 года. Их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила 38%.

За январь-июнь 2021 года в Петербурге совершено 81 убийство или покушение на убийство, это на 10% меньше, чем в те же месяцы 2020 года. Зафиксировано 199 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (минус 7,4%), 38 изнасилований и покушений на изнасилование (+35,7%), 128 разбоев (минус 12,9%), 628 грабежей (минус 23,6%), 12 127 краж (+2,7%), 95 случаев уголовно наказуемого хулиганства (+26,7%).

Самый большой «вклад» в рост преступности в Петербурге дало мошенничество: за первое полугодие текущего года число таких преступлений выросло в 1,6 раза (8482 случая).

Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в общем объеме криминала составила 12,8%, их число сократилось на 12,2%.

В январе-июле 2021 года в Петербурге зарегистрировано 2550 преступлений экономической направленности, что на 4,7% больше, чем в январе-июле 2020 года.

Правоохранительными органами в первом полугодии задержаны 11 799 лиц, совершивших преступления, это на 6,3% больше, чем в январе-июне 2020 года.