Киев, 3 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко пригрозил «вырвать кадык» журналисту Дмитрию Гордону за критические высказывания в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Кадр из телепередачи «60 минут». youtube.com Дмитрий Гордон

Соответствующее заявление Шевченко сделал 3 сентября через социальные сети.

Депутат возмутился критическими заявлениями в адрес Лукашенко, которые прозвучали в ходе интервью Гордона с рэпером Моргенштерном, в частности, заявлением журналистам, что в Белоруссию сейчас ездить нельзя.

«А покупать битум сотнями тысяч тонн у Лукашенко можно? А ездить по новым дорогам из этого битума нравиться? Свои же заводы угрохали с помощью американской демократии, теперь приходиться все покупать у стабильно прогнозируемой диктатуры», — констатировал парламентарий.

Шевченко вызвал Гордона на поединок, в ходе которого он и намерен «вырвать кадык» оппоненту.

ИА REGNUM напоминает, что Шевченко, представляющий город Запорожье, попал в Верховную раду от «Слуги народа» и стал известен, поскольку поддерживал Лукашенко и часто посещал Белоруссию. В мае Шевченко исключили из фракции «Слуга народа"за то, что «поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами и нанес ущерб международному имиджу страны». При этом он остается внефракционным депутатом парламента Украины.