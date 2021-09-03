Южно-Сахалинск, 3 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. На Сахалине отреставрировали барельеф Юрия Гагарина, который был демонтирован со своего места расположения на въезде в Невельск и выброшен на побережье реки Ловецкаясреди обломков, песка и грязи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Юрий Гагарин

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Барельефу великого космонавта вернули первоначальный вид. После того, как материалы просохнут памятник покроют защитным материалами. Отреставрированный барельеф Гагарина установят на постамент под открытым небом на территории местного историко-краеведческого музея.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине после обнаружения местными жителями на побережье реки Ловецкая в Невельском районе разрушенного памятника Юрию Гагарину среди обломков, песка и грязи, возбудили уголовное дело.