Москва, 3 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В России может сохраниться динамика роста реальных зарплат на уровне не ниже 3,5% за год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала данные Росстата, согласно которым в июне 2021 года реальные зарплаты выросли на 4,9% по сравнению с июнем 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

«Оценка динамики реальных доходов граждан сопряжена со многими переменными. Это и курс национальной валюты, и уровень инфляции (не только внутри России, но и в мире), и многие другие, — отметила Лебединская. — Реальный располагаемый доход населения, как и средняя номинальная заработная плата, — показатель достаточно условный. Для его расчета используют индекс потребительских цен и сводные индексы или субиндексы на конкретные группы товаров, которые дифференцированы по определенным группам населения с учетом среднедушевого дохода».

По ее словам, традиционно осенние месяцы сопровождаются пониженной инфляцией и темпом прироста номинальных доходов.

«С учётом инфляционных тенденций возможно сохранение динамики роста реальных зарплат на уровне не ниже 3,5% за год», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, реальная начисленная заработная плата в России в июне 2021 года выросла на 3,6% по сравнению с маем.