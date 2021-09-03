Путин считает, что вакцина от COVID-19 должна быть у всех стран мира
Владивосток, 3 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Для того, чтобы защитить от пандемии COVID-19 всё человечество, делается мало. Такой вывод озвучил 3 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании VI Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Он подчеркнул, что возможностями вакцинации сегодня пользуются только высокоразвитые экономики.
В пример он привёл Африку, где минимальный уровень защиты от коронавируса и мало вакцинированных граждан. Президент РФ считает, что пока такие страны есть, оттуда коронавирус будет возвращаться в те государства, граждане которых привиты.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин также заявил, что исследования о происхождении коронавируса нужно делать без политизирования этого вопроса. С пандемией нужно бороться без политизации, уверен президент России.