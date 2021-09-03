Владивосток, 3 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Для того, чтобы защитить от пандемии COVID-19 всё человечество, делается мало. Такой вывод озвучил 3 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании VI Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Он подчеркнул, что возможностями вакцинации сегодня пользуются только высокоразвитые экономики.

«Очень мало делается, чтобы защитить в широком смысле человечество, а это плохо для самих производителей вакцины, потому что это бумерангом крутится вокруг земного шара постоянно», — сказал Владимир Путин.

В пример он привёл Африку, где минимальный уровень защиты от коронавируса и мало вакцинированных граждан. Президент РФ считает, что пока такие страны есть, оттуда коронавирус будет возвращаться в те государства, граждане которых привиты.

«Второе — это гуманитарные вещи. Мы все время слышим от наших коллег, от так называемого коллективного запада о необходимости гуманизировать международные отношения, ну и где же эта гуманизация? Вместо того, чтобы взять и отменить ограничения, связанные с пандемией, хотя бы в области распространения лекарственных препаратов, тех же вакцин, помогать тем странам, которые нуждаются. В отношении того же Ирана. Не хочу вдаваться в политику, но страна нуждается в помощи. Никаких ограничений не отменяют, никаких, и даже дискуссию не разворачивают. Я уже не говорю о других странах. Возьмите Венесуэлу ту же самую», — сказал Владимир Путин, обратив внимание на то, что гуманитарная помощь должна быть вне политики.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин также заявил, что исследования о происхождении коронавируса нужно делать без политизирования этого вопроса. С пандемией нужно бороться без политизации, уверен президент России.