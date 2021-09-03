Вашингтон, 3 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Решение о временном запрете полетов космолетов американской компании Virgin Galactic, до завершения расследования инцидента с кораблем Unity-22, приняло федеральное авиационное управление (ФАУ) США. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Dean Sumith Космический корабль

«Virgin Galactic не может возобновлять полеты кораблей (серии) SpaceShipTwo до тех пор, пока ФАУ не утвердит окончательный отчет о расследовании нештатной ситуации или же не придет к выводу, что проблемы, связанные с нештатной ситуацией, не влияют на безопасность людей», — говорится в сообщении.

При этом причиной названного расследования стал инцидент с кораблем Unity-22, который в ходе тестового полета 11 июля отклонился от траектории и оказался на грани аварийного приземления. Как считают специалисты компании, это могло произойти из-за движения воздушных масс в верхних слоях атмосферы.

Как сообщало, ранее стало известно, что ракета-носитель Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после тестового запуска в американском штате Калифорния