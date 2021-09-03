Москва, 3 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Рост розничного кредитования положительно влияет на российскую экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Кредит

«Потребительское кредитование способствует росту потребления и ВВП, — сказала Степанова. — По мере выхода из кризиса, улучшения эпидемиологической, а вместе с тем и экономической ситуации мы можем увидеть еще больший рост кредитования по итогам года. Растущая долговая нагрузка на данный момент не угрожает устойчивости финансовых организаций ввиду высоких норм банковского регулятивного контроля и достаточности капитала банков. Но в случае усиления пандемии, например при распространении новых штаммов, против которых используемые вакцины менее эффективны, можно ожидать сжатия рынка потребительского кредитования».

В этом случае, как полагает экономист, могут вырасти риски для устойчивости финансовой системы, чрезмерно увеличиться рост просроченной долговой нагрузки, что в итоге может ухудшить и показатели экономики РФ в целом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост спроса на потребительские кредиты в РФ может объясняться быстрым восстановлением экономической активности.