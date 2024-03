Вашингтон, 3 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Американский рэпер Lil Nas X анонсировал свой альбом Montero. О выходе пластинки он сообщил в личном Instagram-аккаунте 2 сентября.

Cosmopolitan UK Lil Nas X

https://www.instagram.com/p/CTVBqYJl74A/

Артист опубликовал фотографии, на которых он представлен беременным: «Не могу поверить, что наконец объявляю об этом. Моя радость Montero выйдет 17 сентября 2021 года», — подписал он снимки. Многие пользователи посмеялись над шуткой Lil Nas X, однако были и те, кто не оценил кадры и посчитал их противоестественными.

«Удаляю социальные сети», — прокомментировал huncho_.santana.

«Фу, это нужно прекратить», — считает _.izra3l.

«Братан, что это за хрень?» — спрашивает kenyan.central.

«Какой ужасный день, чтобы иметь глаза», — пишет __meme_critic__.

ИА REGNUM напоминает, что песня Montero (Call Me By Your Name) вышла ещё в марте 2021 года и быстро стала популярна. Композиция войдёт в состав дебютного одноимённого альбома Lil Nas X.