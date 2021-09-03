Омск, 3 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. За прошедшие сутки коронавирус выявили у 384 жителей Омской области, сообщили ИА REGNUM 3 сентября в региональном оперативном штабе.

Pixabay.com Тест

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

С начала пандемии в Омской области COVID-19 диагностировали у 74 430 человек. Выздоровели 54 335 омичей. За последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию победил 321 человек.

Напомним, 2 сентября в Омской области выявили 385 носителей коронавируса.