Улан-Удэ, 3 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ завершился процесс в отношении пенсионера, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности знакомой. Потерпевшая в день преступления выпивала с подсудимым, сообщает газета «Номер один» со ссылкой на материалы дела.

carjens Руки массажиста

В какой-то момент женщина попросила мужчину сделать ей массаж. Тот согласился и, схватив левой рукой шею женщины 5−10 минут наклонял её голову в разные стороны. При этом он, как отмечается, сдавил органы шеи, препятствуя поступлению кислорода в организм.

«В результате преступной небрежности, допущенной во время массажа, потерпевшая через непродолжительный промежуток времени скончалась на месте происшествия от асфиксии, развившейся в результате сдавления органов шеи тупым предметом», — говорится в документах.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся, ходатайствовав о рассмотрении дела в особом порядке. С учётом этого, а также болезненного состояния здоровья пенсионера суд приговорил его к 1 году 8 месяцам ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калуге судили пожилого мужчину, который убил своего сына, ошибочно приняв его за вора. Обвиняемый страдал психическим расстройством, а в момент преступления был пьян.

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