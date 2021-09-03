Москва, 3 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Отсутствие мирного договора между Россией и Японией не составляет никакого нонсенса. У нашей страны, например, нет мирного договора с Германией — нашим главным противником по Второй мировой и Великой Отечественной войнах. У нас с ФРГ имеются разного рода договоры, но договора, который бы носил название именно «мирный договор», нет. И мы спокойно обходимся без него, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин 3 сентября, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о мирном договоре с Японией.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин в Японии

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Как сообщалось, отсутствие между Россией и Японией мирного договора является нонсенсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного эконмического форума (ВЭФ).

«Вот так и с Японией. Состояние мира между нашими странами было зафиксировано в Советско-японской декларации 1956 года. Она носит имя Московская декларация и в главных своих положениях остаётся в силе.

Не вина Советского Союза и тем более не вина России, что не все пункты этого двустороннего документа были выполнены: это произошло вследствие отхода Японии от её духа, заключения Токио с Вашингтоном новых военных договорённостей, существенно усиливших военную угрозу на наших дальневосточных рубежах.

В Памятной записке советского правительства правительству Японии от 24 апреля 1960 года указывалось, что вопрос принадлежности всех Курильских островов решен: «Вновь выдвигая необоснованные претензии в отношении принадлежащих Советскому Союзу территорий, японское правительство произвольно утверждает, что по совместной декларации стороны якобы договорились считать, что территориальный вопрос оставляется для дальнейшего обсуждения.

Советское правительство отклоняет такое утверждение., территориальный вопрос между СССР и Японией решен и закреплен соответствующими международными соглашениями, которые должны соблюдаться».

Сказанное не означает, что двусторонняя договорно-правовая база между нашей страной и Японией не должна развиваться. Полезным было бы заключение с Японией договора об основах отношений, в котором, кстати говоря, следовало бы выйти на договорённость о том, что с территории каждой из сторон не будет исходить военной угрозы для другой стороны», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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