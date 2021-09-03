Москва, , 11:32 — REGNUM Законопроект, позволяющий родителям бесплатно находиться в стационарах вместе с детьми с инвалидностью, внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября, об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов.

Больница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Единая Россия» внесла сегодня в Государственную думу законопроект, направленный на то, чтобы родители детей с инвалидностью могли на безвозмездной основе находиться с ними в лечебных учреждениях, независимо от возраста ребенка», — сказал Неверов.

Он напомнил, что поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» были разработаны во исполнение поручения председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, данного по итогам партийного форума «Большой семейный совет», состоявшегося в мае 2021 года.

Сейчас бесплатное предоставление места в стационаре гарантировано одному из родных и близких ребенка возрастом до четырех лет, в остальных случаях бесплатные спальное место и питание сопровождающего взрослого гарантируются только при наличии медицинских показаний ребенка, то есть зависят от субъективного решения работников медицинской организации, отметил Неверов.

«Предлагаемые нами поправки в федеральный закон станут существенной мерой поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов», — подчеркнул депутат Госдумы.

Читайте также: В России предложили создать новую категорию льготников

Авторами законопроекта выступили также первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, глава фракции в Госдуме Сергей Неверов, первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Читайте также: ЕР отчиталась о реализованных мерах поддержки отдельных категорий граждан