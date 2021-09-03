США, 3 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. На аукционе Sotheby's выставлен на продажу редкий пикапа Toyota Xtracab 4×4 1986 года сборки. Об этом сообщается на сайте компании.

Motor1 Toyota Xtracab 4×4 1986 года

Модель выделяется ярким красным окрасом кузова, хромированным бампером и внедорожными шинами. Привод у автомобиля на обе оси.

Под капотом пикапа стоит рядный четырехцилиндровый двигатель 22R-E, который сочетается с автоматической коробкой передач.

Выставленный на торги экземпляр будет продан в Оберне (штат Индиана, США). Пробег пикапа составляет 256 381 км. Торги назначены на 3 сентября нынешнего года.

Ранее на аукционе Gooding & Company (официальный аукционный дом Pebble Beach Concours d'Elegance) в Соединённых Штатах 20 465 000 долларов (около 1,5 млрд рублей) был продан лимитированный суперкар McLaren F1. Всего было собрано 106 таких моделей.

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