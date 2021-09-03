Владивосток, 3 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Исследования о происхождении коронавируса нужно делать без политизирования этого вопроса. Об этом заявил 3 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Всегда нужно понимать причины того или иного явления, истоки — это правильно, только неправильно политизировать. Когда начинается политизация, тогда понижается доверие к выводам, которые делают в результате политизированного подхода. Потому что сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины. Надо все эти исследования делать на основе объективных материалов», — сказал глава государства.

При этом отметил важность того, что американские спецслужбы пришли к выводу о неубедительности версии Китая о происхождении коронавируса.

«Надо было раньше это сделать. А ещё важнее, отбросив политизацию, вместе бороться за преодоление самой пандемии и ее последствий», — сказал Владимир Путин, пояснив, что те, кто политизирует вопрос распространения коронавируса, допускают колоссальные ошибки в деле борьбы с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, американские спецслужбы провели расследование на тему источников происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Рассекреченная версия доклада была опубликована на сайте аппарата директора Национальной разведки США 27 августа.