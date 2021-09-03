С коронавирусом нужно бороться без политизации — Путин
Владивосток, 3 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Исследования о происхождении коронавируса нужно делать без политизирования этого вопроса. Об этом заявил 3 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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При этом отметил важность того, что американские спецслужбы пришли к выводу о неубедительности версии Китая о происхождении коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, американские спецслужбы провели расследование на тему источников происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Рассекреченная версия доклада была опубликована на сайте аппарата директора Национальной разведки США 27 августа.