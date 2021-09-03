Москва, 3 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Решение об ограничении работы еще шести VPN-сервисов, которые нарушают российское законодательство, принял Роскомнадзор. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба регулятора.

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«2 сентября в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 года № 127, было принято решение о блокировке еще 6 нарушающих российское законодательство сервисов VPN», — говорится в сообщении.

Также указывается, что были заблокированы сервисы Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, а также IPVanish VPN.

Кроме того, поясняется, что с помощью использования сервиса обхода блокировок сохраняется доступ к запрещённой информации и ресурсам и создаются условия для незаконной деятельности, включая связанную с «распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду».

«Для исключения нарушения работы программного обеспечения и приложений, не нарушающих российское законодательство и использующих VPN-сервисы в технологических целях, были сформированы «белые списки» для предотвращения их блокировки», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что активную позицию в вопросах обеспечения безопасности детей в интернете должны занимать российские общество и бизнес.