Екатеринбург, 3 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге будут прививать горожан от гриппа в торговых центрах, заявил на брифинге главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

Zdrav74.ru Вакцинация от коронавируса в торговом центре. Челябинская область

Харитонов уточнил, что вакцинация от гриппа будет проходить в тех же мобильных пунктах, где жителей прививают от коронавируса. Специалист не исключил, что в городе столкнутся с высоким уровнем заболеваемости гриппом.

Если человек одновременно заболеет гриппом и COVID-19, то возможны тяжёлые последствия для здоровья пациента, добавил эпидемиолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловскую область поступило более 1 млн 300 тыс. вакцины от гриппа.