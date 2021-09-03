Миасс, Челябинская область, 3 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области жителей одного из домов одолевают крысы. Об этом они сами заявили в социальной сети «ВКонтакте».

Крыса

Одна из жительниц написала в паблике «А.Л. Текслер, помоги», что живёт в общежитии на улице Победы с ребёнком, которому нет и года. При этом в здании якобы не убирают, мусоропроводы забиты, а сам дом кишит крысами. Женщина боится выйти из дома. А сами крысы поднимаются аж до верхних этажей.

«Жэк не реагирует на обращения! Прошу вас обратить на наш дом внимание!» — написала женщина.

Отметим, в паблике ей ответили представители Госжилинспекции Челябинской области. Её обращение рассмотрят в ведомстве, уточнят информацию и направят ей ответ.