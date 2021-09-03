Улан-Удэ, 3 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Бурятии вынесли приговор обвиняемому в публичных призывах к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов. Подробности дела сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

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По данным обвинения, соответствующие комментарии гражданин написал на странице сообщества в соцсети. После возбуждения уголовного дела обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

С учётом этих обстоятельств, а также отсутствия судимости, положительных характеристик с места жительства и места работы подсудимый приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

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