Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «День Д», который в этом году посвящен 80-летию со дня рождения писателя и журналиста Сергея Довлатова, установят памятник его любимой собаке Глаше. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба фестиваля.

Wow_Pho Собака

Фигуру питомца писателя откроют 4 сентября в сквере Довлатова на Загородном проспекте в центре Петербурга. После открытия памятника в сквере состоится парад фокстерьеров.

3 сентября текущего года Сергею Довлатову исполнилось бы 80 лет. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году юбилейной дате посвятят несколько интересных событий, в том числе концерты, лекции, экскурсии на ретроавтомобиле. Кроме того, под мостом Бетанкура художники создадут легальное граффити с изображением Довлатова.