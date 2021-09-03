Москва, 3 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Сегодня, 3 сентября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума «Взгляд на мир, Европу и Италию», сообщается на сайте Кремля.

Италия

Президент подчеркнул, что форму заслужил значительный международный авторитет. Италия является весьма важным партнёром для России и страна заинтересована в развитии конструктивного российско-итальянского сотрудничества в различных сферах.

«Экспертные наработки форума представляются особенно востребованными. Рассчитываю, что дискуссии послужат упрочению взаимопонимания между народами Европы», — отметил Путин и пожелал участникам успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года президент России Владимир Путин поздравил президента Италии Серджо Маттарелле с национальным праздником — Днем Республики.

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