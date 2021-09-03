Саратов, 3 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Саратовской области привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 3 сентября 641 592 человека.

NIAID Вакцинация

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Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за сутки вакцинировали 3103 человека. Полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 578 178 жителей, в том числе за сутки — 4428 саратовцев.

ИА REGNUM напоминает, в ковидных госпиталях Саратовской области развернуто 3280 коек, из них свободными по состоянию на 1 сентября были 302.

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