Симферополь, 3 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Валовый сбор винограда в Республике Крым в 2021 году ожидается на уровне прошлого года, по данным на 2 сентября аграриями собрано 2160 тонн винограда с площади 440 га. Об этом сообщили в минсельхозе Крыма.

Rk.gov.ru Виноград

«Уборка винограда урожая 2021 года началась в республике во второй половине августа. Планируемая площадь составляет более 14 тысяч га. На сегодня средняя урожайность составляет почти 46 ц/га. В 2020 году на конец августа было собрано 1 576 тонн винограда с площади 494 га, средняя урожайность 31,8 ц/га. Ожидается, что валовый сбор винограда 2021 года будет на уровне урожая прошлого года», — прокомментировал заместитель председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Рюмшин также сообщил о запуске в 2022 году в Крыму производства новой марки шампанского, для него в этом году собирают урожай винограда сорта Кокур.

Добавим, что в 2020 году урожай винограда в Крыму составил более 80 тыс. тонн.