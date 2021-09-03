Владивосток, 3 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. На Сахалине будут курсировать поезда на водородных топливных элементах. Протокол о признании такого проекта целесообразным и технически осуществимым на полях VI Восточного экономического форума подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров и генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.

(сс) k_danya Поезд

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«Наступает время проектирования и изготовления опытной партии из семи поездов. Нам предстоит создать непосредственно на Сахалине малотоннажное производство водорода и сеть топливозаправочных комплексов, сформировать пилотный полигон и запустить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, с своём выступлении на пленарном заседании VI Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября президент РФ Владимир Путин затронул строительную отрасль, в частности нехватку строительных материалов. Глава государства предложил создать строительный кластер в Хабаровском крае.