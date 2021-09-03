Владивосток, 3 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Минприроды России попросит Минпросвещения включить в школьную программу обязательные уроки по экологии. Об этом министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил 3 сентября в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Алена Телегуз Экология

Следите за развитием событий в трансляции: «ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция»

Он отметил, что положительно относится к введению в школах уроков экологии, так как дети должны получать такие знания именно там. Кроме того, необходимость экологического просвещения школьников в ближайшее время отразят в нацпроекте «Экология».

«Будем разговаривать с министерством просвещения, как встроить предмет о том, как нужно бережно относиться к природе», — сказал Козлов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Московской области начнут работать более 140 школьных лесничеств. Дети будут работать в лесных питомниках, ухаживать за лесными культурами, изучать птиц.

Читайте также: Власти Подмосковья рассказали о начале работы школьных лесничеств