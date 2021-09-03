Москва, 3 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Банк Дом. рф запустил совместную с застройщиками ипотечную программу по ставке от 2,9% годовых. Купить квартиры по ней можно будет в ЖК, которые строятся на средства ипотечно-строительного банка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Дом. рф уточнили, что пониженная ставка будет действовать до завершения строительства жилых комплексов, а после ввода домов в эксплуатацию будет повышена до 5,6% по льготной ипотеке на новостройки или 7,6% по стандартной ипотеке на первичном рынке. Конечная процентная ставка будет зависеть от выбранной застройщиком программы.

По словам директора ипотечного бизнеса банка Игоря Ларина, на фоне изменившихся условия программы льготной ипотеки предельная сумма кредита по которой снижена до 3 млн, воспользовавшись предложением Дом. рф при выборе стандартной ипотеки заемщики могут получить до 30 млн рублей. Это особенно актуально для жителей столицы, для которых программа ипотеки с господдержкой после 1 июля стала недоступна.

Напомним, что с начала действия программы льготной ипотекой для улучшения жилищных условий воспользовались свыше 50 тысяч жителей Москвы.

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