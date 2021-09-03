Орск, Оренбургская область, 3 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области из-за сильного ветра упал железобетонный столб во дворе дома по проспекту Ленина, сообщает телеграм-канал orsk.ru.

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По этой же причине возле школы № 63 произошло падение большого дерева. Оно обрушилось на провода линии электропередачи. Ситуация представляет опасность. Пострадавших среди людей нет, отмечает информресурс.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее оренбуржцев предупредили об усилении шквалистого ветра 3 сентября до 27 метров в секунду.