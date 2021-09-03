Сеул, 3 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Три случая заражения штаммом коронавируса «Мю» впервые выявлены в Южной Корее. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По их словам, штамм «Мю» был выявлен у трёх человек, прибывших в Южную Корею из Мексики, США и Колумбии в мае, июне и июле соответственно.

Известно, что штамм «Мю» был впервые выявлен в Колумбии в январе 2021 года, однако с тех пор он был обнаружен в 40 странах, включая Перу, Чили и США.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1709 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 257 110.

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