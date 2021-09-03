Вашингтон, 3 сентября 2021, 11:19 — REGNUM Сообщения ряда СМИ о выводе военных США с нескольких баз в Сирии являются не соответствующими действительности. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе Пентагона.
«Это не так. Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними. Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.
При этом ранее в ряде СМИ Ирана появились сообщения о том, что американские войска якобы были выведены с трех баз на территории Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября глава Белого дома Джо Байден официально объявил, что вывод воинского контингента из Афганистана признан успешным.