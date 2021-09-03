Джакарта, 3 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо надеется, что объем торговли между Индонезией и ОАЭ может вырасти в два-три раза благодаря соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами, сообщает Antara.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Переговоры о всеобъемлющем экономическом партнерстве могут быть завершены менее чем за год.

Министр торговли Индонезии выразил надежду, что 4 ноября, во время визита президента в ОАЭ, соглашение будет приближаться к завершению.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипринял с почетным визитом государственного министра внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов.

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