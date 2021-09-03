Владивосток, 3 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В России уровень безработицы останется на уровне 4,5% до конца текущего года, заявил 3 сентября глава Минтруда Антон Котяков в кулуарах Восточного экономического форума.

Антонио Берни. Безработица. 1934

«Как сейчас, она остановилась в диапазоне 4,5% и к концу года, я думаю, будет так же», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Котяков заявил, что уровень безработицы в России стремительно возвращается к допандемическим показателям.

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По его словам, безработица на сегодняшний день в России «достаточно хорошими темпами возвращается до допандемического уровня, составляя 4,6−4,7%».