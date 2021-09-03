Киев, , 11:39 — REGNUM Государственная политика Российской Федерации отличается от украинской, заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в рамках визита в США.

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Высказывание Зеленского цитирует пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению президента Украины, государственная политика Российской Федерации «направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать». Зеленский не стал дополнительно объяснять этот тезис.

Также он отреагировал на «сигналы Российской Федерации» о том, что «якобы Украина не хочет закончить войну в Донбассе.

«Это странно. Войну не мы начали. Мы-то с удовольствием хотим закончить», — сказал Зеленский.

ИА REGNUMнапоминает, что президент Российской Федерации Владимир Путин в июле обнародовал свою статью о русском и украинском народах. Российский лидер довольно подробно разбирает историю существования Украины как части России, а потом переходит к современному состоянию дел на Украине и дает свою точку зрения на происходящие в этой стране процессы.