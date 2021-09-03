Кострома, 3 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Новым руководителем управления Роскомнадзора по Костромской области стал Владимир Ольхов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Ольхов окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и Российскую академию государственной службы при Президенте. Ранее занимал руководящие должности в управлениях Федеральной почтовой связи Владимирской и Московской областей. Возглавлял комитет экономического развития администрации Владимирской области. Последняя должность — помощник руководителя Роскомнадзора по центральному федеральному округу.

Его предшественником на посту руководителя управления Роскомнадзора по Костромскому региону был Сергей Корольков. Он руководил службой с 2013 по 2021 года.