Легкоатлет Кузнецов завоевал серебро Параолимпиады в метании копья
Токио, 3 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Российский легкоатлет Алексей Кузнецов завоевал серебряную медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 3 сентября сообщает корреспондент.
Getty/Handout rio2016.com
Символ параолимпийского движения
В метании копья сидя Кузнецов показал результат 31,19 метра.
Победителем стал иранский спортсмен Хамед Амири с результатом 31,35 метра. Бронзовым призёром стал американец Джастин Фонгсэван (31,09).
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