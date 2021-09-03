Токио, 3 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Российский легкоатлет Алексей Кузнецов завоевал серебряную медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 3 сентября сообщает корреспондент.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В метании копья сидя Кузнецов показал результат 31,19 метра.

Победителем стал иранский спортсмен Хамед Амири с результатом 31,35 метра. Бронзовым призёром стал американец Джастин Фонгсэван (31,09).

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