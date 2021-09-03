Новосибирск, , 11:13 — REGNUM Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко обжалует постановление суда о частичном удовлетворении заявления о возмещении имущественного вреда, причинённого в результате уголовного преследования, в порядке реабилитации. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщил Железнодорожный районный суд Новосибирска.

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко Nso.ru

Напомним, что 12 августа 2021 года суд рассмотрел заявление Юрченко о возмещении имущественного вреда, причинённого в результате уголовного преследования. Суд удовлетворил указанное заявление частично и взыскал в пользу экс-губернатора Новосибирской области с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации расходы за оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса реабилитации — в общей сумме 289 847 рублей 09 копеек. В удовлетворении остальной части заявленных требований было отказано.

«В настоящее время материал подготавливается к направлению в апелляционную инстанцию Новосибирского областного суда», — уточнили в суде.

Напомним, Василий Юрченко был отрешён от должности в марте 2014 года — с формулировкой «в связи с утратой доверия». В отношении него было возбуждено несколько дел. По одному из них он получил три года условно за превышение должностных полномочий. Другое закрыли в связи с «отсутствием состава преступления».

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